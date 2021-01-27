На Украине хотят ввести санкции против 13 российских авиакомпаний

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство Украины на заседании в среду рассмотрит вопрос о вынесении на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) возможности применения специальных экономических санкций в отношении 13 российских авиакомпаний.

Согласно пояснительной записке к соответствующему проекту распоряжения, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", кабмин предложит СНБО в месячный срок рассмотреть предложения по применению трехлетних санкций к юрлицам, нарушающим порядок использования воздушного пространства Украины, осуществляя полеты в пределах запрещенной зоны над Крымом, который в Киеве считают своей, но временно оккупированной территорией.

Трехлетние санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины. Их предлагается, в частности, применить к АО "Вологодское авиационное предприятие"(Вологодская область), АО "Красавиа" (Красноярск), АО "Комиавиатранс" (Сыктывкар), АО "Авиакомпания Азимут" (Ростов-на-Дону), АО "Авиакомпания "Ираэро" (Иркутск), ООО "Авиасервис" (Татарстан), ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" (Татарстан), ООО "Аэролимузин" (Московская область), ФГБУ "Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны РФ (Московская область), ООО "Авиакомпания "Победа" (Москва), ООО "Авиационные технологии инвестиции сервис" (Химки), ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (Москва), а также ООО "Авиакомпания "Симаргл" (Кабардино-Балкария).

Кабмин также предложит дополнительно применить санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины к авиакомпании Cham Wings Airlines (Sham Wing Airlines, Дамаск), ранее уже внесенной Киевом в санкционные списки (блокировка активов, ограничение торговых операций и предотвращение выведения капиталов за территорию Украины).