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Зеленский одобрил новые санкции против физических и юридических лиц из РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский привел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Из документа следует, что 28 января 2021 года СНБО принял решение "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т". Зеленский своим указом привел эти изменения в действие. Контролировать исполнение решения СНБО поручено главе этого ведомства - Алексею Данилову.

Список изменений, внесенных в решение СНБО, и санкционный список на сайте не опубликованы, причем из пунктов засекречен.

Решение СНБО, как отмечает UNN, предусматривает введение персональных санкций против ряда физических и юридических лиц из РФ, но список этих лиц там также не приводится.

Кроме того, СНБО в своем решении поручил МИД Украины проинформировать о принятых мерах "компетентные органы" ЕС, США и других государств, а также "поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер".

Украина Россия Владимир Зеленский

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