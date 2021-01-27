Высший мусульманский совет Палестины осудил термин "Авраамские соглашения"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Высший мусульманский совет Палестины осудил использование термина "Авраамские соглашения" для обозначения соглашений о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, сообщила в среду израильская газета The Jerusalem Post.

"Те, кто продвигает соглашения под именем пророка Авраама, делают это, чтобы оправдать свои злонамеренные действия", – цитирует издание выдержку из фетвы – религиозного эдикта, изданного Советом, напоминая, что Авраам почитается праотцом в трех религиях – исламе, христианстве и иудаизме, названных поэтому авраамическими.

По мнению членов Совета, использование этого термина несет политический подтекст, является угрозой целям палестинского народа и играет на руку израильтянам.

В 2020 году ОАЭ, Бахрейн, а затем Марокко при посредничестве США нормализовали отношения с Израилем. Соответствующие о нормализации получили имя авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан.