Первые партии "Спутника V" в "Технополисе "Москва" произведут в конце февраля

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Первые партии вакцины от коронавируса "Спутник V" будут выпущены в Москве в конце февраля, заявил в среду заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК).

"На площадке "Технополиса "Москва" особой экономической зоны, работающей в городе, в беспрецедентно короткие сроки, чуть более трех месяцев, совместно с компанией "А-Фарм" создали современнейшее производство по выпуску вакцины, которое подразумевает полный цикл производства, начиная от выращивания соответствующего биологического материала до его последующей фасовки. Мы рассчитываем на начало выпуска товарных партий на конец февраля", - сказал Ефимов.

По его словам, производственная мощность завода рассчитана на 11 млн доз вакцины ежемесячно.