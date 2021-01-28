Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:04Заразились
на 28.01В России 3 793 810+19 138В мире 100 866 032+591 368

Список стран, жителям которых можно приезжать в ЕС, снова сократили

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в четверг об очередном пересмотре списка третьих стран, из которых можно приезжать в Евросоюз во время пандемии коронавируса, Россия в обновленный вариант по-прежнему не входит, следует из официальной публикации.

"Разрешительный" список вновь сократился. За время с выхода предыдущего обзора 17 декабря из него исключена Япония, так как эпидемиологическая обстановка в этой стране ухудшилась.

Из декабрьского списка стран, для жителей которых должны "постепенно отменяться ограничения на поездки на внешних границах ЕС" остаются Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд, Южная Корея, сообщается в коммюнике Совета ЕС.

В миреНорвегия закроет границы из-за коронавирусаЧитать подробнее

Как и по итогу предыдущего обзора, из Китая в Евросоюз въезд также разрешается, но при условии подтверждения взаимности. В сообщении Совета ЕС уточняется, что при таком условии ограничения на поездки должны быть постепенно отменены и для особых административных районов Китая - Гонконга и Макао.

В Брюсселе указывают, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны, согласно действующей рекомендации, на основе которой пересматривается список, расцениваться как резиденты ЕС.

В Совете ЕС напоминают, что критерии определения третьих стран, для которых следует снять текущие ограничения на поездки, охватывают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и применяемые меры сдерживания распространения COVID-19, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения. Принимается во внимание и принцип взаимности.

Страны Шенгенского соглашения (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также следуют этой рекомендации.

В миреБолгария ввела обязательный тест на COVID-19 для всех въезжающихБолгария ввела обязательный тест на COVID-19 для всех въезжающихЧитать подробнее

Совет ЕС принял 30 июня 2020 года рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, включая первоначальный список стран, для которых государства-члены должны были начинать отмену ограничений на внешних границах ЕС. Список пересматривается каждые две недели и в зависимости от обстоятельств обновляется.

Рекомендация Совета не является юридически обязывающим документом. Власти стран-членов остаются ответственными за выполнение содержания этой рекомендации. Они могут отменять ограничения на поездки в перечисленные в списке страны. Однако государство ЕС не должно принимать решения о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в этот перечень, до тех пор, пока это не будет согласовано на уровне Евросоюза.

ЕС коронавирус

Новости по теме

Новости

Немецкие эксперты сочли вакцину AstraZeneca пригодной лишь для людей до 64 лет

Немецкие эксперты сочли вакцину AstraZeneca пригодной лишь для людей до 64 лет

Число международных путешествий сократилось в 2020 году на миллиард

Число международных путешествий сократилось в 2020 году на миллиард

Болгария ввела обязательный тест на COVID-19 для всех въезжающих

Болгария ввела обязательный тест на COVID-19 для всех въезжающих

В ЕС договорились о совместимости сертификатов о COVID-вакцинации

Украинский музей заявил, что подаренная Лаврову икона оказалась не 300-летней

Пандемия коронавируса

Собаки будут выявлять COVID у людей по запаху в римском аэропорту

Собаки будут выявлять COVID у людей по запаху в римском аэропорту

ПАСЕ на голосовании подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ на голосовании подтвердила полномочия российской делегации
Пандемия коронавируса

В мире из 100,8 млн заразившихся коронавирусом умерли 2,17 млн

Новый президент Киргизии вступил в должность

Что случилось этой ночью: четверг, 28 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');