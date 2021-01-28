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ЕС впервые импортировал из РФ клинкерный кирпич с завода под Калининградом

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Калининградское АО "Пятый элемент" первым в России экспортировало клинкерный кирпич в Словакию, сообщили "Интерфаксу" в региональной Торгово-промышленной палате (ТПП).

"Завод "Пятый элемент", член Союза "Калининградская торгово-промышленная палата", вывел на европейский рынок свою новую продукцию – клинкерный кирпич "Баварская кладка". Первая партия, которая ушла заказчику на днях, включала в себя лицевой кирпич трех форматов", - сказали в ТПП.

В свою очередь управляющий директор предприятия Евгений Шорохов сообщил "Интерфаксу", что ранее завод поставлял свою продукцию только в Белоруссию и Казахстан. Поставка в ЕС стала для отечественных производителей кирпича первой в новейшей истории. Она стала возможной благодаря серьезной государственной поддержке со стороны АО "Российский экспортный центр".

"В минувшем году, несмотря на пандемию и закрытые границы, "Пятый элемент" получил евросертификат, подтверждающий высокие стандарты качества продукции, включая и экологические. Это и стало отправной точкой в продвижении товара на экспорт. Мы рассчитываем, что география поставок нашей продукции не ограничится только Словакией, но и расширится в другие страны ЕС", - отметил руководитель предприятия.

По его словам, заказчиком первой партии кирпича стала крупная DIY сеть, которая имеет свои представительства не только в Словакии, но и в других странах.

"В настоящее время мы также ведем переговоры о поставках своей продукции в Азербайджан, Узбекистан и другие страны. И есть большая уверенность, что клинкерный кирпич из Калининграда найдет своего зарубежного покупателя", - заключил Шорохов.

АО "Пятый элемент" функционирует с февраля 2010 года. В настоящее время ассортиментная линейка завода включает более 20 видов керамических изделий – клинкера, лицевого и рядового кирпича, керамических блоков, изготовленных в соответствии с установленными российскими и европейскими стандартами.

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