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При пожаре в больнице в Бухаресте погибли четыре человека

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ранним утром в пятницу в Бухаресте произошел пожар в больнице Matei Bals, где лечат в том числе пациентов с коронавирусом и проводят вакцинацию от COVID-19. Погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает АР со ссылкой на слова представителя экстренных служб.

Возгорание началось на первом этаже. В здании находилось около ста человек, была проведена эвакуация. Известно, что есть пострадавшие, их число пока не называли.

Телеканал Realitatea уточнил, ссылаясь на данные Минздрава Румынии, что на месте нашли тела трех человек. Еще одну женщину спасли, она была в тяжелом состоянии и вскоре умерла в другой больнице.

Сигнал о возгорании поступил пожарным в 5 часов утра. Из больницы, по данным Realitatea, эвакуировали 120 пациентов.

Пожар потушили за несколько часов. Прокуратура начала расследование по факту пожара.

Хроника 09 января 2020 года – 29 января 2021 годаПандемия коронавируса
Румыния Бухарест Минздрав коронавирус Matei Bals

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