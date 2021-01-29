При пожаре в больнице в Бухаресте погибли четыре человека

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ранним утром в пятницу в Бухаресте произошел пожар в больнице Matei Bals, где лечат в том числе пациентов с коронавирусом и проводят вакцинацию от COVID-19. Погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает АР со ссылкой на слова представителя экстренных служб.

The fire broke out early Friday on the ground floor of the hospital in Bucharest. https://t.co/WL68cqk6Ta — The Independent (@Independent) January 29, 2021

Возгорание началось на первом этаже. В здании находилось около ста человек, была проведена эвакуация. Известно, что есть пострадавшие, их число пока не называли.

Телеканал Realitatea уточнил, ссылаясь на данные Минздрава Румынии, что на месте нашли тела трех человек. Еще одну женщину спасли, она была в тяжелом состоянии и вскоре умерла в другой больнице.

Сигнал о возгорании поступил пожарным в 5 часов утра. Из больницы, по данным Realitatea, эвакуировали 120 пациентов.

Пожар потушили за несколько часов. Прокуратура начала расследование по факту пожара.