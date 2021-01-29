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Лукашенко заявил, что никого не боится и что ему нечего стыдиться

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со студентами в пятницу заявил, что ему нечего стыдиться за любые свои поступки.

"Когда я сказал, да, я поеду в БГУ, Наталья Ивановна (Кочанова, председатель Совета республики - ИФ) обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство. Я в своей стране абсолютно никого не боюсь. Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки", - заявил Лукашенко. Его цитирует близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого".

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Лукашенко подчеркнул, что он "не святой". "Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", - резюмировал он.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Инаугурация Александра Лукашенко

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Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военныхЦеремония прошла во Дворце Независимости в присутствие нескольких сотен человек и без предварительных объявлений. На мероприятие были приглашены высокопоставленные чиновники, политики, деятели науки, культуры и спорта. Александр Лукашенко, положив правую руку на конституцию страны, произнес присягу на белорусском языке. В инаугурационной речи Лукашенко заявил, что не имеет права бросить белорусов в такой сложный для страны период - в условиях пандемии и в условиях "дезориентации общества".Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.В день неожиданной инаугурации в Минске в разных местах задержали несколько человек, протестовавших против церемонииПосле церемонии инаугурации военнослужащие Белоруссии дали клятву на верность народу и президенту
Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военных
Белоруссия Александр Лукашенко

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