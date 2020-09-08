Лукашенко объяснил свое появление с автоматом во Дворце независимости

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам заявил, что появился с автоматом во Дворце Независимости во время протестной акции, потому что до конца готов защищать свою страну.

"А. Лукашенко (близко к тексту): "Мое появление с автоматом означало только одно - я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца", - написал в своем телеграм-канале главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который участвовал в интервью с лидером Белоруссии.

Во время несогласованной акции оппозиции 23 августа СМИ распространили фотографии и видео Лукашенко с автоматом "Калашникова" в его резиденции.

В тот день протестующие впервые дошли до Дворца независимости. Они остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от Дворца.