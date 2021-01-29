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Проект российского художника "Баба-яга" может стать набором Lego

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российский художник Артем Бизяев создал проект нового конструктора Lego, вдохновившись славянским фольклором. На сайте Lego Ideas представлен вариант конструктора "Баба-яга".

По правилам, на конкурс Lego Ideas предлагаются различные тематические варианты нового набора. Образец, получивший 10 тысяч голосов фанатов Lego, получает шанс стать официальным конструктором.

Как отметил в соцсетях сам Бизяев, предлагаемый им проект набрал необходимые 10 тысяч голосов уже за 16 часов, хотя Lego дает на эту процедуру 2 года. "Надеюсь маркетологи Лего будут в таком же шоке и немедленно решат, что набор надо выпускать", - написал он.

Конструктор "Баба-яга" представляет собой избушку на курьих ножках, в которую можно заглянуть и рассмотреть интерьер. На крыше свила гнездо ворона, а в избушке есть печь с необходимой утварью и ступа, в которой сможет летать сказочный персонаж. Помимо самой Бабы-яги в набор предлагается включить Василису Премудрую, кота Баюна и лягушонка Вову.

Lego

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