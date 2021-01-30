Путин обсудил с Алиевым российско-турецкий центр по Карабаху

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора приветствовали начало работы открывшегося в субботу совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта в Карабахе.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, стороны выразили надежду, что деятельность Центра будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и надлежащему соблюдению договорённостей от 9 ноября 2020 года.

Кроме того, обсуждались некоторые актуальные вопросы российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества, заявили в пресс-службе.

Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанном главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября прошлого года.

Личный состав центра представлен на паритетной основе - до 60 военнослужащих от каждой стороны. Он имеет прямые линии связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента.