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Алиев заявил о создании российско-турецкого центра в Агдамском районе

Алиев заявил о создании российско-турецкого центра в Агдамском районе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Российско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе будет размещен в Агдамском районе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Принимая в Баку сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США, он сообщил, что центр на стадии создания. Совместный российско-турецкий центр контроля за режимом прекращения огня предусмотрен в трехстороннем заявлении от 10 ноября.

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"Это показатель очень приемлемого сотрудничества между Турцией и Россией. Это уже реальность", - добавил азербайджанский лидер.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о подписании российско-турецкого протокола по совместному центру по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Между тем Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от США и Франции Стефаном Висконти и Эндрю Шаффера констатировал, что деятельность Минской группы ОБСЕ для урегулирования в Карабахе была безрезультатной, Азербайджан разрешил конфликт военно-политическими методами.

ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта 27 сентября. В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Хроника 27 сентября – 12 декабря 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Турция Нагорный Карабах НКР Ильхам Алиев

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