Швейцарская журналистка попала в число задержанных в Минске

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщает о задержаниях в центре Минска в воскресенье.

"В Минске задержана швейцарская журналистка Люция Чирки. Ее местонахождение неизвестно. Люция успела сообщить, что ее задержали в центре города", - рассказали в центре.

По информации на 15:30, правозащитникам известно о шестерых задержанных.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Последнее время акции сменили формат и проходят не в центре, а в различных районах Минска.