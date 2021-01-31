Задержанную в Минске швейцарскую журналистку отпустили

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", число задержанных в Минске увеличилось до 28, швейцарскую корреспондентку отпустили из милиции.

"Около 17:00 посольство Швейцарии сообщило "Весне", что журналистку Люцию Чирки отпустили", - сообщает в своем телеграм-канале центр.

В его списках на данный момент 30 человек: 28 задержаны в Минске, двое в Гродно.

Как сообщалось, Чирки задержали в воскресенье днем в центре белорусской столицы.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются акции против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Последнее время протесты сменили формат и проходят не в центре, а в различных районах Минска.