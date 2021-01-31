Правозащитники сообщили о более 80 задержанных на акции в Минске

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" в Минске были задержаны более восьмидесяти человек.

В списке правозащитников 85 человек. Большинство из них задержали в белорусской столице, двоих - в Гродно, одного - в Новогрудке (Гродненская область). Некоторых уже отпустили.

В тоже время волонтеры, которые собирают информацию о задержанных на акциях протеста и судах над ними, сообщают в своем телеграм-канале о 100 задержанных в воскресенье в Минске.

В ГУВД Мингорисполкома "Интерфаксу" сказали, что минская милиция предоставит официальный комментарий позже.