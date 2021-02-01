Зеленский отказался считать Китай угрозой для Украины

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский не считает Китай угрозой для его страны. Об этом он заявил в интервью порталу Axios.

В ответ на вопрос о том, согласен или он с формирующимся в Вашингтоне консенсусом о том, что КНР является главной геополитической угрозой, Зеленский сказал: "Я не могу с этим согласиться, потому что на Украине мы этого не чувствуем".

"Это действительно своего рода холодная война между Китаем и Соединенными Штатами", - сказал он.

Зеленский отметил: "Мы знаем, что американский бизнес представлен на Украине, но в то же время верно и то, что китайский бизнес также представлен."

"Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес, если определенная страна относятся к вам с уважением, уважают ваш народ и границы, они могут присутствовать в вашей стране", - добавил он.

Также президент Украины высказал мнение, что беспорядки в здании Конгресса США 6 января нанесли сильный удар по американской демократии. По его словам, людям в мире тяжело было представить, что подобное может произойти в США.

"После чего-то подобного, я думаю, миру будет очень трудно смотреть на Соединенные Штаты как символ демократии", - считает он.

В своем интервью он также затронул отношения двух стран при администрации Дональда Трампа.

Отмечается, что в известном разговоре Зеленского и Трампа последний был нацелен на то, чтобы запугать украинского лидера и заставить его объявить о расследовании в отношении сына Джо Байдена - Хантера. Его не беспокоила ситуация на Украине, он холодно относился к ее президенту.

Зеленский также добавил, что рассчитывает перезагрузить отношения между Украиной и США при новой администрации Байдена.

В 2019 году демократы пытались объявить импичмент президенту Дональду Трампу. Это произошло после того, как безымянный информатор рассказал о телефонном разговоре Трампа с Зеленским, состоявшемся 25 июля. В ходе разговора Трамп, как сообщил информатор, оказывал давление на украинского президента, призывая его начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына, а также о предполагаемом вмешательстве в американские выборы 2016 года с территории Украины. Американские СМИ сообщали, что Трамп "заморозил" военную помощь для Украины, чтобы оказать давление на Зеленского.