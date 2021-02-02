Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 01.02В России 3 868 087+17 648В мире 102 965 855+382 036

США обвинили Китай в краже медицинских данных американцев

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - С начала пандемии COVID-19 Китай активизировал усилия по получению медицинских данных на граждан США, в частности ДНК, с помощью взлома и других средств, говорится в докладе американского Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC).

"В течение многих лет Китайская Народная Республика (КНР) собирала большие объемы медицинских данных в США и странах по всему миру как законными, так и незаконными средствами", - говорится докладе, опубликованном в информационном бюллетене NCSC.

В нем подчеркивается, что "сбор КНР медицинских данных на американцев представляет собой серьезные риски не только для частной жизни американцев, но и для экономической и национальной безопасности США".

Ведомство отметило, что во время пандемии коронавируса китайская биотехнологическая компания BGI предложила наборы для тестирования COVID-19 большинству стран и только за последние шесть месяцев создала 18 испытательных лабораторий, предположительно, в рамках усилий по получению медицинских данных.

"КНР понимает, что сбор и анализ больших наборов геномных данных из различных популяций помогает стимулировать новые медицинские открытия и создавать лекарства, которые могут иметь значительную коммерческую ценность, и продвигать ее отрасли искусственного интеллекта и точной медицины", - считает NCSC.

В докладе содержится предупреждение, что китайское правительство использует получаемые данные, чтобы опередить американскую биотехнологическую индустрию, что может привести к тому, что США "станут более зависимыми от китайских инноваций", а это нанесет ущерб американскому рынку труда.

Издание The Hill напоминает, что об этих угрозах предупреждал в прошлом году директор ФБР Кристофер Рэй, который заявил в Сенате, что его ведомство наблюдает "очень агрессивную деятельность китайцев, а в некоторых случаях и других, нацеленную на наши исследования, связанные с COVID, будь то вакцины, методы лечения, технологии тестирования".

США Китай

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 2 февраля

В Китае арестовали более 80 человек за распространение поддельной вакцины от COVID-19

Госсекретарь США пообещал активную военную и экономическую помощь Украине

Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета

Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета

Европа в январе поставила новый рекорд отбора газа из хранилищ из-за холодов

Приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 16 февраля

Приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 16 февраля

Источники сообщили о хорошей оценке инспекторами безопасности в аэропортах Египта

Источники сообщили о хорошей оценке инспекторами безопасности в аэропортах Египта

Европол предупредил о мошенничестве с отрицательными COVID-тестами

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Армения зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');