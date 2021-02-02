США обвинили Китай в краже медицинских данных американцев

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - С начала пандемии COVID-19 Китай активизировал усилия по получению медицинских данных на граждан США, в частности ДНК, с помощью взлома и других средств, говорится в докладе американского Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC).

"В течение многих лет Китайская Народная Республика (КНР) собирала большие объемы медицинских данных в США и странах по всему миру как законными, так и незаконными средствами", - говорится докладе, опубликованном в информационном бюллетене NCSC.

В нем подчеркивается, что "сбор КНР медицинских данных на американцев представляет собой серьезные риски не только для частной жизни американцев, но и для экономической и национальной безопасности США".

Ведомство отметило, что во время пандемии коронавируса китайская биотехнологическая компания BGI предложила наборы для тестирования COVID-19 большинству стран и только за последние шесть месяцев создала 18 испытательных лабораторий, предположительно, в рамках усилий по получению медицинских данных.

"КНР понимает, что сбор и анализ больших наборов геномных данных из различных популяций помогает стимулировать новые медицинские открытия и создавать лекарства, которые могут иметь значительную коммерческую ценность, и продвигать ее отрасли искусственного интеллекта и точной медицины", - считает NCSC.

В докладе содержится предупреждение, что китайское правительство использует получаемые данные, чтобы опередить американскую биотехнологическую индустрию, что может привести к тому, что США "станут более зависимыми от китайских инноваций", а это нанесет ущерб американскому рынку труда.

Издание The Hill напоминает, что об этих угрозах предупреждал в прошлом году директор ФБР Кристофер Рэй, который заявил в Сенате, что его ведомство наблюдает "очень агрессивную деятельность китайцев, а в некоторых случаях и других, нацеленную на наши исследования, связанные с COVID, будь то вакцины, методы лечения, технологии тестирования".