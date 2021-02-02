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На российского дипломата завели дело за попытку вывезти валюту из Молдавии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Молдавии пограничная полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного вывоза валюты российским дипломатом. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь погранполиции Раиса Новицки.

По ее словам, 31 января в аэропорту Кишинева дипломат проходил контроль перед вылетом, и сработали датчики специального детектора. Он отказался показать полицейским содержимое ручной клади и указать наличие валюты, сославшись на дипломатическую неприкосновенность.

В результате ручную кладь все же проверили и нашли там пакеты с незадекларированной валютой на сумму более $50 000, сказала Новицки.

Из Молдавии без декларации можно вывозить не больше 10 000 евро.

Ранее о задержании дипломата сообщило издание Deschide.md, его источник говорил, что дипломат в итоге остался в Молдавии.

Молдавия Кишинев Раиса Новицки

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