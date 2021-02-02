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На Украине ужесточили ответственность за преступления против журналистов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Верховная Рада Украины приняла закон, ужесточающий уголовную ответственность за совершение преступлений против журналистов.

Принятие соответствующего законопроекта №3633 во втором чтении и в целом на пленарном заседании во вторник поддержал 341 народный депутат.

В соответствии с документом, часть 4 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении журналиста) излагается в новой редакции.

Обновленные положения кодекса предусматривают уголовную ответственность в виде лишения свободы на 7-14 лет за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналиста, его близким родственникам или членам семьи. Наказание предусмотрено за умышленное нанесение им побоев, легких, средней тяжести или тяжких телесных повреждений в связи с осуществлением журналистом законной профессиональной деятельности, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой.

Также ужесточены санкции в статье 171 Уголовного кодекса (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, влечет за собой штраф в 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-17 000 грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. Так же будет наказываться незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а также любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности.

Влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, или преследование журналиста в связи с его законной деятельностью предлагается наказывать штрафом в 1-2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. грн), или арестом на срок до полугода, или ограничением свободы на срок до четырех лет.

Эти же действия, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, могут повлечь штраф в 2-3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (34-51 тыс. грн), или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Украина

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