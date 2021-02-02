Пандемия коронавируса придала импульс процессу деглобализции, считают эксперты

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса придала мощный импульс процессу деглобализции, постепенному возвращению международных отношений к традиционной норме и укреплению тренда к многополярности, говорится в докладе "Мир 2021: совершенно другой и почему", подготовленном экспертами Дипломатической академии МИД РФ.

"Возросшие темпы перемен геополитического и экономического ландшафта, резкое ускорение общей трансформации современного мира, что характерно для любого эндшпиля, а в данном случае речь идет о завершении 30-летнего периода после окончания холодной войны, затрудняют детальное прогнозирование на обозримую перспективу. В то же время очевидно, что пандемия коронавируса КОВИД-19, как никакое другое явление, стала мощным аккордом в процессе деглобализации, доведя до сознания элит и широкого общественного мнения ценности суверенитета государств и надежных национальных границ", - говорится в докладе, имеющимся в распоряжении "Интерфакса".

По мнению авторов, "международные отношения постепенно возвращаются к традиционной норме, разумеется, с поправкой на накопленный негативный опыт и изменившийся исторический контекст". В докладе утверждается, что "мир будет продолжать сталкиваться с фундаментальным кризисом, вызванным пандемией, и неопределенностью его исхода, что будет переформатировать экономическую жизнь и социальноэкономическую политику правительств всех уровней, а наибольшие экономические последствия следует ожидать в странах исторического Запада – как в силу структуры их экономики (высокая доля сферы услуг) и особенностей образа жизни, так и сравнительно низкой способности к принятию долгосрочных политических решений, в том числе в области стратегического планирования и мобилизационной готовности".

"И в том и в другом случае преимущество остается за такими обществами, как китайское с его высоким уровнем социальной дисциплины", - считают эксперты Дипакадемии. Такая ситуация, по их мнению, "объективно работает на укрепление тренда к многополярности".

Эксперты предполагают, что "США будут "сжиматься" до национальных границ, преодолевая имперское "расширение" послевоенного периода", а внутреннее развитие США станет важным фактором мировой политики, в том числе в плане рисков ее дестабилизации. "Реакция либеральных элит, как и любая реакция на революционные процессы, грозит дальнейшим обострением гражданского противостояния в стране, включая возможный созыв конференции штатов, что предусмотрено Конституцией США", - говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что у нынешних "американских элит проблема не с Трампом, а с его электоратом, который никуда не денется". "Трудно предположить, как демократы будут управлять страной, в том числе ввиду предстоящих через два года промежуточных выборов в Конгресс, вопреки воле электората Трампа, представляющего коренную, белую Америку, в наибольшей мере пострадавшую от бездумной глобализации и которой, создается впечатление, нечего терять", - считают авторы доклада. Они отмечают, что "дальнейшая ставка на маргинальные слои, этноменьшинства, женщин и молодежь грозит усугубить положение администрации Байдена".

Эксперты также ожидают консолидации администрацией Байдена Западного альянса или, скорее, западных элит. "Для международных дел линия на "нормализацию" трансатлантических отношений может означать усиление антироссийских санкций и риторики с возможным нагнетанием военно-политической напряженности в отношениях Запада с Россией, а значит, в Европе", - отмечается в докладе.

По мнению его авторов, также "легко предположить активизацию давления на Россию по периметру её границ, учитывая в том числе личную вовлеченность Байдена в украинские дела в его бытность вице-президентом при Обаме".

"В то же время есть основания полагать, что Германия будет оставаться в фокусе американской политики сдерживания, в том числе под предлогом противодействия строительству "Северного потока-2", - заявляют эксперты.