МВД Казахстана запустило в Алма-Ате пилотный проект слежения за детьми

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - МВД Казахстана запускает в работу экспериментальную систему слежения за детьми, сообщил замглавы ведомства Сакен Сарсенов.

"В пилотном режиме мы запускаем проект, связанный с безопасностью детей. Уникальность трекинговой системы в том, что раньше были разные приложения, сотовые телефоны, часы, которые можно снять, и это все связывалось (зависело от - ИФ) с теми же батарейками, они могли сесть. А это небольшое устройство, которое вшивается в одежду или в рюкзак ребенка. И батарейка держит заряд год", - сказал Сарсенов на брифинге в среду.

По словам замглавы МВД, отслеживающее устройство работает без привязки к интернету, только через Bluetooth.

"Мы же знаем, сейчас у каждого у нас Bluetooth включен, либо на наушнике, либо на часах. И система позволяет определить трекинг ребенка", - сказал Сарсенов.

Знать, где находится ребенок, будут только родители и при необходимости сотрудники полиции, добавил он.

"Мы сейчас определили пилотную зону - город Алма-Ата. Школу определило министерство образования и науки. В ближайшее время этот проект будет запущен в пилотном режиме, а потом до конца года по всей территории Казахстана", - сказал Сарсенов.

"Система внедряется по принципу государственно-частного партнерства, на нее государственных денег не тратится. Частники предлагают эту систему. Единственное, полиция дает возможность подключиться к нашему центру оперативного управления. Причем таких решений достаточное количество. И на рынке Казахстана их предоставляют несколько компаний", - сказал замглавы МВД республики.