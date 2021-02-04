Израиль нанес авиаудары по Сирии

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли в ночь на четверг удары по югу Сирии, сообщают сирийские официальные СМИ.

Сирийское агентство SANA передает, что сирийские силы ПВО перехватили почти все выпущенные по югу Сирии ракеты.

По сведениям Step News Agency, ударам подверглись и окрестности Дамаска, включая район, в котором расположены столичный аэропорт и объекты, контролируемые сирийскими военными и проиранскими военизированными формированиями.

The Jerusalem Post напоминает, что удары были нанесены вскоре после того, как стало известно о возможной отправке в Израиль и Ливан оружия из Ирана.

Также поступают данные, согласно которым целью ударов могли быть и позиции в Сирии бойцов ливанской группировки "Хезболла". Кроме того, по информации телеканала Al Arabiya, сирены, предупреждающие о воздушной тревоге, сработали в районе научно-исследовательских центров в Дамаске.

Израильские военные пока не комментируют подобные сообщения. Сам факт обстрела ВВС Израиля сирийской территории давно не считается чем-то необычным. Как правило, такие удары нацелены против позиций "Хезболлы" и иранских военных инструкторов.