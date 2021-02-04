Минск опроверг активизацию работы над введением единой валюты РФ и Белоруссии

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Национальный банк Белоруссии назвал не соответствующей действительности информацию об активной работе над дорожной картой по введению единой валюты Белоруссии и РФ.

"Очередной фейк, не имеющий ничего общего с действительностью", - заявили в четверг агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе банка.

Ранее 4 февраля телеграм-канал так называемого Народного антикризисного управления заявил, что в Нацбанке Белоруссии идет активная работа по дорожной карте о единой валюте с Россией. "Наши абсолютно надежные источники в Национальном банке Беларуси утверждают, что действительно возобновилась активная работа по подписанию дорожной карты о единой валюте с Россией. Судя по нашей информации, над этим работают в ускоренном темпе. Пока не ясно, идет ли речь о создании эмиссионных центров как в Беларуси, так и России, или о полной зависимости финансовой системы страны от Кремля", - говорилось в сообщении.

Народное антикризисное управление было создано в конце октября прошлого года. О его создании объявил член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.