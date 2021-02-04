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ЕС выделил 13 млн евро для затронутых пандемией уязвимых групп россиян

ЕС выделил 13 млн евро для затронутых пандемией уязвимых групп россиян
Фото: Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Европейский союз выделил 13 млн евро на поддержку наиболее уязвимых перед пандемией групп населения в России, сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"На сегодняшний день ЕС мобилизовал 38,5 млрд евро для помощи своим странам-партнёрам по всему миру для решения неотложных вопросов в сфере здравоохранения и обеспечения гуманитарных потребностей, а также для упрочения систем здравоохранения и поддержания экономического восстановления и мер социальной защиты. В России ЕС уже выделил 13 млн евро для поддержки уязвимых групп населения, наиболее затронутых пандемией", - сказал Боррель в интервью "Интерфаксу".

ЕС Россия Жозеп Боррель коронавирус

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