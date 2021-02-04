Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:09Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 391 868+522 030

В Германии начались сильные наводнения

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Реки в ряде регионов Германии вышли из берегов из-за тающего снега и продолжительных дождей, что привело к наводнениям, сообщает агентство Associated Press.

В частности, поднялся уровень воды в Рейне к северу от Кельна, в том числе в Дюссельдорфе, Дейсбурге и Везеле. На юге Германии наводнения обрушились на земли Рейнланд-Пфальц и Гессен.

Ранее на этой неделе было приостановлено речное судоходство на Рейне, поскольку движение под мостами стало небезопасно из-за высокого уровня воды. Однако в четверг движение судов возобновилось.

Жители сельских восточных районов Саксонии начали защищать свои жилища и устанавливать мешки с песком для борьбы с наводнениями из-за вышедшей из берегов реки Цвёниц.

Немецкие метеорологические службы предупреждают, что к выходным ситуация может ухудшиться, уровень воды в реках поднимется еще выше.

Ухань спустя год после начала пандемии

12
Германия

Новости

Киев призвал перейти на ядерное топливо из США вместо российского

Киев призвал перейти на ядерное топливо из США вместо российского

Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla

Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla

ЕС выделил 13 млн евро для затронутых пандемией уязвимых групп россиян

ЕС выделил 13 млн евро для затронутых пандемией уязвимых групп россиян

В ООН зафиксировали рекордный скачок мировых цен на продовольствие

Цена Brent превысила $59 за баррель впервые с 20 февраля

Цена Brent превысила $59 за баррель впервые с 20 февраля

Ракета SpaceX стартовала с новой группой из 60 интернет-спутников

Цены на нефть поднялись до максимумов за год и продолжают расти

Что случилось этой ночью: четверг, 4 февраля

В Мьянме заблокировали Facebook после госпереворота

В Конгресс США внесен законопроект санкций против РФ из-за Навального

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');