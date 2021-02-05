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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:21Заразились
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Мишустин заявил о попытках ряда стран использовать пандемию в своих целях

Это чревато непредсказуемыми и опасными процессами, предупредил премьер РФ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Попытки некоторых государств использовать в своих интересах непростую ситуацию в мире, вызванную пандемией коронавируса, чреваты непредсказуемыми и опасными процессами, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Казалось бы, распространение опасного заболевания подорвало экономическую активность в большинстве стран мира, усугубило уже существующие проблемы. От этой беды ни у одного жителя ни одной страны не было иммунитета, который мог бы его защитить, в том числе, не было иммунитета и у экономики", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Но вместо того, чтобы пересмотреть свои позиции, наладить сотрудничество для борьбы с последствиями пандемии, к сожалению, некоторые государства используют сложившуюся ситуацию в своих интересах. Все это может привести к непредсказуемым, я бы сказал, опасным процессам", - добавил Мишустин.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Михаил Мишустин Коронавирус

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