Банк Credit Suisse уличили в покрывательстве афер экс-менеджера Лескодрона

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарский банк Credit Suisse в течение нескольких лет игнорировал нарушения со стороны бывшего менеджера Патриса Лескодрона, который в 2018 году был осужден за мошенничество, говорится в докладе швейцарского финансового регулятора (Financial Market Supervisory Authority, FINMA). Об этом пишет The Wall Street Journal.

Лескодрона суд в Женеве приговорил к пяти годам тюрьмы за мошенничество и фальсификацию документов. Он признался, что подделывал подписи клиентов, чтобы покупать акции без их ведома, что привело к убыткам в размере более $150 млн, говорится в материалах его уголовного дела. Поскольку он до суда два года провел в предварительном заключении, его освободили в 2019 году. В июле 2020 года он покончил с собой.

На действия Лескодрона в 2009-2015 годах поступили сотни жалоб, которые банк надлежащим образом не проверял, установил регулятор. Помимо этого, некоторые руководители и менеджеры подразделения частного банковского обслуживания Credit Suisse знали, что Лескодрон неоднократно нарушал правила, однако закрывали на это глаза или назначали ему мягкие наказания, говорится в докладе.

Как отмечает Bloomberg, доклад, обнародованный группой пострадавших клиентов CS Victims, был подготовлен юридической фирмой Geissbuehler, Weber & Partner по запросу FINMA в 2017 году, однако банкуCredit Suisse удалось через суд добиться запрета его публикации.

Авторы доклада отмечают, что проблемы в банке были вызваны масштабной реструктуризацией в 2012 и 2015 годах. Изменения в руководстве "привели, помимо прочего, к недостаточному информированию" о действиях Лескодрона, говорится в документе. Помимо этого, "никто из задействованных сторон не чувствовал себя ответственным за то, чтобы проанализировать уже известные" нарушения.

Лескодрон, до этого не имевший опыта работы в банковской отрасли, пришел в Credit Suisse в 2004 году. Он владел русским языком, поэтому вскоре под его управлением оказалось более $1 млрд, принадлежавших крупнейшим клиентам банка на постсоветском пространстве. Среди его клиентов был бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили, который подал иски против Credit Suisse в Сингапуре и на Бермудах на сумму около $800 млн, пишет WSJ.

В 2008 году менеджер стал нести значительные убытки, после чего, как он признался в суде в 2018 году, он стал подделывать подписи клиентов и документы, чтобы выиграть время и компенсировать потери. О схеме стало известно лишь в 2015 году после обвала акций фармацевтической компании Raptor, в которую инвестировал Лескодрон.

Credit Suisse, в отношении которого прокуратура Женевы ведет уголовное расследование, неоднократно утверждал, что Лескодрон действовал в одиночку и держал свои действия в секрете от коллег. Его бывший руководитель заявил в суде, что не знает, как комплаенс-процедуры банка не выявили нарушений.

"Некоторые сотрудники банка высказывали опасения, которые в случае надлежащей проверки, скорее всего, привели бы к обнаружению мошенничества гораздо раньше, что позволило бы ограничить ущерб клиентам. Однако эти опасения снова и снова игнорировались", - говорится в заявлении CS Victims.

Согласно докладу FINMA, летом 2015 года руководители Лескодрона выражали обеспокоенность тем, были ли сделки, которые менеджер осуществлял от имени Иванишвили, одобрены представителем грузинского бизнесмена. Банк тогда рекомендовал ежедневного отчитываться о деятельности менеджера, однако его махинации продолжились.

В Credit Suisse заявили, что доклад FINMA не содержит фактов, "которые могли бы подкрепить уголовные обвинения" в отношении банка.