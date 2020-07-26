Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
на 25.07В России 806 720+5 871В мире 16 046 986+254 596

Экс-премьер Грузии подал иск на $300 млн против Credit Suisse

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили продолжает правовой спор со швейцарским банком Credit Suisse из-за ненадлежащего использования его инвестиционного портфеля, подав против одной из "дочек" этого банка в Сингапуре иск как минимум на $300 млн, сообщают в субботу грузинские средства массовой информации.

"Иск предъявлен одному из сотрудников банка в Сингапуре, что открывает новый фронт в долгосрочном споре Иванишвили с Credit Suisse", - пишут СМИ, напоминая о том, что ранее грузинский миллиардер потерял более $100 млн из-за действий бывшего менеджера швейцарского банка Патриса Лескодрона. Банкир, которому самый богатый человек Грузии доверил свое состояние, в начале 2018 года был приговорен Женевским судом к тюремному заключению за подделку подписей и фальсификацию сделок.

Иванишвили считает, что Credit Suisse был в курсе махинаций одного из своих бывших менеджеров, но ничего не предпринял, чтобы не допустить этого. В связи с этим его адвокаты обратились в суды Новой Зеландии, Сингапура и Бермудских островов - именно в этих офшорных зонах Credit Suisse размещал инвестиции Иванишвили.

По данным грузинских изданий, Иванишвили получил право подавать иск в Сингапуре после того, как Верховный суд города-государства отклонил аргументы Credit Suisse, который указывал на сложности с опросами свидетелей и получение сингапурскими следователями документов, защищенных швейцарской банковской тайной.

"У грузинского миллиардера, который разбогател на банковском деле и электронике, достаточно средств для продолжения борьбы. С учетом того, что его инвестиции в Credit Suisse были размещены даже в Новой Зеландии и на Бермудах, для этого у него также существует множество возможностей по всему миру", - отмечают СМИ.

Credit Suisse - один из крупнейших швейцарских банков со штаб-квартирой в Цюрихе, который уже более 160 лет управляет частными капиталами по всему миру. Банк широко представлен на всех пяти континентах, предоставляя услуги как частным клиентам, так и компаниям с большим оборотом.

По оценке Forbes, имущество Иванишвили, который является председателем правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", в настоящее время составляет около $5 млрд.

Грузия

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 июля

Первый случай подозрения на COVID-19 выявлен в Северной Корее

Число инфицированных COVI9-19 в мире с начала пандемии превысило 16 млн

SpaceX предпримет 31 июля новую попытку запуска спутников Starlink

SpaceX предпримет 31 июля новую попытку запуска спутников Starlink

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало уверен в опасности пребывания в стране

Что произошло за день: суббота, 25 июля

Турция сочла враждебной реакцию Греции на молитву в храме Святой Софии

Сингапурец признался в работе на китайскую разведку в США

В соцсетях в Бразилии заблокировали 16 человек из окружения Болсонару

Что случилось этой ночью: суббота, 25 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');