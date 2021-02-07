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США выйдут из соглашений с тремя странами о предоставлении убежища

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о выходе из соглашений с Сальвадором, Гондурасом и Гватемалой по вопросам предоставления убежища, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Соглашения предполагали, что люди, собиравшиеся на границе Мексики и США в надежде получить убежище, должны были направляться в одну из трех указанных стран Центральной Америки. Действие документов ранее было приостановлено в связи с пандемией коронавируса.

Глава госдепа США Энтони Блинкен, объявляя о приостановке действия соглашений с их последующим расторжением, заявил, что есть и более приемлемые пути сотрудничества со странами-партнерами по вопросам регулирования миграции.

"Поясню, эти действия не означают, что граница США открыта. Мы привержены идее расширения законных путей для получения защиты и обретения возможностей здесь, в регионе, но США остаются государством с границами и законами, которые должны соблюдаться", - заявил Блинкен.

Решение стало частью процесса пересмотра решений предшественника Байдена Дональда Трампа в рамках миграционной политики.

В конце января Минюст США отменил введенную в 2018 году политику "нулевой терпимости" в отношении незаконно въехавших в США мигрантов. Она предполагала, что все взрослые, незаконно въехавшие в США, подвергались уголовному преследованию, а их детей передавали на попечение Минздраву и социальным службам.

США Сальвадор Гондурас Гватемала

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