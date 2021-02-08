Нидерланды приостановили усыновление детей из-за рубежа из-за подлога

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Нидерланды временно отменяет разрешение на усыновление детей из-за рубежа в связи с официальным расследованием фактов подлога, сообщает "Би-би-си".

Следствие изучает факты усыновления с 1967 по 1998 год из Бангладеш, Бразилии, Колумблии, Индонезии и Шри-Ланки.

Специальная комиссия выяснила, что в этот период (а также и до, и после) для усыновления в Нидерланды привозили младенцев с многочисленными нарушениями: начиная от подлога документов и заканчивая похищением детей у родителей, которые не собирались от них отказываться.

Отмечается, что помимо подлога были выявлены факты принуждения женщин отдать детей на усыновление, в том числе подкуп матерей.

"Би-би-си" приводит слова гражданки Нидерландов, которая пытается найти своих биологических родителей в Индонезии. Она убеждена, что существующая в стране система усыновления детей за рубежом провоцирует нарушения и торговлю людьми. При этом она отмечает, что усыновившая ее пара сейчас сожалеет о случившемся, поскольку никогда не хотела, чтобы ребенка для них похитили или предоставили с нарушениями.