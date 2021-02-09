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И.о. мэра столицы Киргизии ушёл в отставку

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев написал заявление об уходе, сообщил он "Интерфаксу" во вторник.

"Я обещал, что уйду с поста мэра Бишкека, когда ситуация стабилизируется. В столице все спокойно, поэтому я написал заявление об уходе", - сказал Тулобаев.

По его словам, на пост градоначальника претендует бизнесмен Эрмек Нургазиев. Однако Тулобаеву неизвестно, подписано ли распоряжение о его назначении.

27 октября 2020 года и. о. президента Киргизии премьер-министр Садыр Жапаров назначил бывшего губернатора Иссык-Кульской области Балбака Тулобаева исполняющим обязанности мэра Бишкека. В 2018-2020 годы он руководил аппаратом мэрии Бишкека.

6 октября мэр Бишкека Азиз Суракматов на фоне протестов, переросших в беспорядки, написал заявление об уходе по собственному желанию. "Народным мэром" киргизской столицы тогда был объявлен Жоошбек Коеналиев.

7 октября в столице Киргизии вновь сменился мэр, временно исполнял обязанности градоначальника первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

8 октября Суракматов вернулся к исполнению обязанностей мэра, а 20 октября вновь подал в отставку, подписав распоряжение о назначении первым вице-мэром Бишкека Наримана Тюлеева, ранее уже занимавшего пост мэра киргизской столицы и осужденного по обвинениям в коррупции. 22 октября Тюлеев заявил о своей отставке.

Киргизия Бишкек Балбак Тулобаев

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