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Новый президент Киргизии вступил в должность

Жапаров на инаугурации поблагодарил Россию за помощь в выходе из политического кризиса

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Садыр Жапаров на церемонии в Бишкеке вступил в должность президента Киргизии, поклявшись верно служить народу страны на посту главы государства, передает корреспондент "Интерфакса".

"Вступая в должность президента Киргизии, клянусь служить народу страны", - произнес Жапаров слова президентской присяги.

Церемония инаугурации состоялась в четверг в здании Национальной филармонии.

Руководитель Центральной избирательной комиссии страны Нуржан Шайлдабекова вручила новому президенту нагрудный знак, штандарт и удостоверение главы государства.

В ходе церемонии Жапаров также заявил о признательности России, которая помогла стране выйти из политического кризиса осенью минувшего года.

"Хотел бы поблагодарить Россию за оказанную поддержку во время произошедших политических событий в Киргизии", - сказал политик. "Нельзя не отметить поддержку соседних Узбекистана и Казахстана", - добавил новый киргизский лидер.

Жапаров пришел к власти в Киргизии в минувшем году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. В стране было объявлено о проведении 10 января досрочных президентских выборов. Для участия в выборах он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера. 20 января Центральная избирательная комиссия Киргизии подвела итоги президентских выборов, согласно которым Жапаров победил с 79,2% голосов.

Садыр Жапаров Киргизия Бишкек

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