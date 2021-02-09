"Большая приватизация тюрем" стартует на Украине в середине февраля

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Украины совместно с Фондом госимущества (ФГИ) в рамках инициативы "Большая приватизация тюрем" планируют выставить на прозрачные аукционы имущество 35 исправительных пенитенциарных учреждений по всей стране, которые находятся на консервации, сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая; по ее словам, первый аукцион подобного рода намечен на середину февраля.

"Каждое из этих заведений, расположенных по всей территории Украины, уже прекратили свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, невыгодно для государства, поскольку это - миллионы гривен расходов ежегодно", - отметила Высоцкая.

Она добавила, что "приватизация законсервированных исправительных центров не только избавит государство от убытков и обеспечит поступления в бюджет, но и позволит строить новые, современные исправительные центры по европейскому образцу". Это, как считают в Минюсте Украины, "улучшит условия содержания в неволе, условия труда для персонала Государственной криминально-исполнительной службы, а также обеспечит безопасность общества".

По словам Высоцкой, первым объектом, который будет выставлен на аукцион, станет государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр №132". Министерство юстиции и Фонд государственного имущества (ФГИ) уже готовят к приватизации имущественный комплекс данного объекта.

Сообщается, что заведение прекратило свою профильную деятельность еще в августе 2019 года. Оно расположено в центре поселка городского типа Коцюбинское (Киевская область), в 6 км от станции киевского метро "Академгородок".

Заместитель главы ФГИ Тарас Елейко сообщил, что общая площадь участка под исправительным центром - 8,3 га, там подведены необходимые коммуникации (электричество, водоснабжение).

В Минюсте информируют, что аукцион по продаже Ирпенского ИЦ №132 будет объявлен в середине февраля, а сам "объект, стартовая цена которого составляет 220,2 миллиона гривен, открывает множество возможностей как для построения бизнес-центра, логистического комплекса, так и для жилой застройки".