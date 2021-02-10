В Еврокомиссии назвали коррупцию главной помехой реформам на Украине

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Повсеместная коррупция не позволяет проводить реформы на Украине, заявил исполнительный вице-председатель Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис во вторник в Европейском парламенте, выступая от имени высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля в рамках обсуждения доклада о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации.

"Широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ на Украине. Ее ключевые институты должны иметь сильное и независимое руководство, иметь возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства", - заявил Домбровскис, добавив, что "от контрабанды выигрывают только преступники и олигархи".

"Это необходимо остановить. (...) Борьба с коррупцией - ключевое условие макрофинансовой поддержки ЕС", - заявил вице-председатель ЕК.

При этом Домбровскис заверил, что в этом ЕС готов оказать помощь Украине.

"ЕС помогает Украине создавать правильные условия для процветания и мира. У Украины есть наша поддержка: политическая, финансовая и техническая", - добавил он.