Египетский курорт Шарм-эль-Шейх обнесли бетонной стеной

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Вокруг египетского курорта Шарм-эль-Шейх на Синайском полуострове возвели 36-километровую бетонную стену для обеспечения безопасности туристов на отдыхе, сообщает газета Middle Eeast Monitor.

"36-километровое ограждение представляет собой бетонный забор с участками проволочной ограды, отделяющий курорт от окружающей его пустыни. Некоторые плиты отмечены черными символами мира. Благодаря сооружению местные власти намерены повысить уровень защиты и обезопасить туристов, так как Шарм-эль-Шейх располагается всего в 360 километрах к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены движения исламистских повстанцев", - пишет издание.

Как отмечает газета, для въезда на курорт теперь потребуется пройти через оборудованные камерами видеонаблюдения и сканерами пункты досмотра.

Губернатор Южного Синая Халед Фуда заверил, что туристам на курорте ничего не угрожает, это лишь мера предосторожности.

"Расстояние между курортами и местами сосредоточения исламистских повстанцев огромно. Кроме того, армия Египта сосредоточена на Северном и Южном Синае. Подозрительных лиц будут обыскивать, проверять автомобили, просто так на курорт им попасть не удастся", - пояснил он.

Как сообщают местные СМИ, власти планировали возведение стены вокруг курорта еще в 2005 году, однако из-за финансовых трудностей инициатива была отложена. К обсуждению этого вопроса в Египте вернулись после катастрофы самолета с российскими туристами в 2015 году. Строительство стены началось в 2019 году.

Россия в сентябре 2020 года возобновила авиасообщение с египетским Каиром, регулярные рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и Egypt Air. Для въезда в Египет необходим тест на коронавирус, карантин проходить не нужно.

Чартерные программы на курорты Египта не выполняются более пяти лет – после взрыва российского самолета над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Российские специалисты регулярно проводят инспекции в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха (последняя была в конце января), однако решение по вопросу возобновления полетов все еще не принято.