Что случилось этой ночью: четверг, 11 февраля

Частный визит в ФРГ Навальной, протоколы о правонарушениях РКН в отношении соцсетей, смерть основателя Hustler Ларри Флинта

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Spiegel узнал, что Юлия Навальная прилетела в ФРГ с частным визитом. Ранее информированный источник рассказал "Интерфаксу", что Юлия Навальная покинула Россию. По данным собеседника агентства, она улетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне.

- Роскомнадзор составит в отношении ряда соцсетей протоколы об административных нарушениях в период с 11 февраля по 1 марта 2021 года.

- "Спутник V" начнут поставлять в Черногорию во второй половине февраля. Первоначально поступят 5-15 тыс. доз вакцины, а затем еще 50 тыс.

- Локдаун в Германии продлили до 7 марта. Ограничения действуют с конца ноября 2020 года и включают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, спортивных клубов и салонов красоты, бассейнов, музеев и театров, ресторанов и баров.

- На 79-м году жизни умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт. Причиной смерти, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность.