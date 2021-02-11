Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:25Заразились
на 10.02В России 4 012 710+14 494В мире 107 339 144+433 543

Латвия закрылась на въезд из-за пандемии

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - С сегодняшнего дня по 25 февраля запрещен въезд в Латвию по несущественным причинам из всех стран ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании, предусматривают поправки к распоряжению о введении чрезвычайного положения, принятые правительством.

Согласно поправкам, въезд в Латвию будет разрешен только по неотложным и важным причинам, которыми считаются работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон.

Поправки предусматривают также, что временно не будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии и в эти страны, так как там высока распространенность новых штаммов коронавируса.

С разрешения министра сообщения возможно перевозить не более пяти пассажиров частным воздушным транспортом и бизнес-рейсами, осуществлять нерегулярные пассажирские перевозки транзитом, специально организованные перевозки людей к месту их работы, перевозки спортсменов для участия в соревнованиях за рубежом и в международных соревнованиях в Латвии.

Соответствие вышеупомянутым критериям лиц, желающих въехать в Латвию, должно быть подтверждено ими самими при заполнении электронной анкеты на сайте "covidpass.lv". При заполнении электронной анкеты нет необходимости прилагать документальные или другие достоверные доказательства причин въезда, но они должны иметься при себе, чтобы предъявить Госполиции и Государственной пограничной охране.

Парламентский секретарь министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица в четверг в интервью Латвийскому радио напомнила, что в этот раз Латвия не будет организовывать репатриационные рейсы, и люди также проявляют к ним гораздо меньший интерес.

Она отметила, что люди с коронавирусом также могут вернуться в Латвию по суше, но только на частном транспорте.

По словам Калнини-Лукашевицы, существует вероятность продления этих ограничений более чем на две недели, но это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Накануне сообщалось, что за сутки в Латвии было зафиксировано 990 новых случаев COVID-19, а с начала пандемии коронавирус в стране выявлен у 73 859 человек. Как сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний, за сутки скончались 32 инфицированных, а всего с начала пандемии умерли 1395 человек.

Хроника коронавируса. Февраль.

12
В Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксов против коронавирусных правил9 февраля. Число инфицированных COVID-19 в Индонезии с начала пандемии превысило миллион.8 февраля. Традиционный Венецианский карнавал стартовал в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.5 февраля. Пластиковую перегородку для объятий пациентов с родственниками установили в доме престарелых в Луисвилле, штат Колорадо, США.4 февраля. В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-19.3 февраля. Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур.2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
В Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксов против коронавирусных правил
Хроника 09 января 2020 года – 11 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Латвия Коронавирус

Новости

Uber снова зафиксировал убыток в IV квартале

Что случилось этой ночью: четверг, 11 февраля

Китай встречает лунный Новый год без новых случаев заражения коронавирусом

Китай встречает лунный Новый год без новых случаев заражения коронавирусом

Умер основатель Hustler Ларри Флинт

Умер основатель Hustler Ларри Флинт

"Спутник V" начнут поставлять в Черногорию во второй половине февраля

"Спутник V" начнут поставлять в Черногорию во второй половине февраля

Локдаун в Германии продлили до 7 марта

Российские военные сообщили об отражении атаки на авиабазу "Хмеймим" в Сирии

Spiegel узнал, что Юлия Навальная прилетела в ФРГ с частным визитом

Spiegel узнал, что Юлия Навальная прилетела в ФРГ с частным визитом

Twitter не позволит Трампу вернуться на свою площадку

Пандемия коронавируса

РФПИ опубликовал подтверждение заявки на регистрацию "Спутника V" в ЕС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');