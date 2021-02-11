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Десятки тысяч протестующих в Мьянме вновь вышли на улицы

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В крупных городах Мьянмы вновь прошли многотысячные акции протесты с требованием освободить задержанного госсоветника Аун Сан Су Чжи и других членов ее правящей партии, сообщает агентство Associated Press.

Десятки тысяч человек собрались на улицах крупнейших городов страны - Янгон и Мандалай. Акции также состоялись в столице страны Нейпьидо.

В Янгоне протестующие устроили акцию у посольств иностранных государств, чтобы призвать международное сообщество оказать давление на военных, пришедших к власти после госпереворота. В частности, они скандировали лозунг: "Мы хотим демократию, а получаем диктаторов!".

Накануне против участников акции протеста в Нейпьидо и Мандалае полиция применила водометы и открыла предупредительную стрельбу. Военные во вторник осуществили рейд в штаб-квартире партии Аун Сан Су Чжи и конфисковали документы и компьютерное оборудование.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.

Мьянма

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