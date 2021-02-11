Автобус с российскими моряками попал в ДТП в Норвегии
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - На севере Норвегии по дороге из аэропорта Киркенеса на единственный сухопутный пункт пропуска на границе с Россией "Борисоглебск" (Мурманская область) в аварию попал автобус с российскими моряками, сообщает Генконсульство России в Киркенесе.
По данным дипмиссии, автобус с 38 моряками съехал в кювет. Авария произошла около 7:30 по местному времени (9:30 по московскому).
"По предварительным данным, легкие травмы получили пять человек. Сспасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшим, организована транспортировка российских граждан в больницу Киркенеса", - говорится в сообщении Генконсульства в фейсбуке.
Планируется, что моряков доставят в Россию другим автобусом. В Генконсульстве России в Киркенесе уточнили, что находятся в контакте с судовладельцем, норвежской полицией и судовым агентом.
Установлено, что 34 моряка - члены экипажа траулера "Обеляй", четверо - члены экипажа траулера "Капитан Дураченко".
По данным на сайте Союза рыбопромышленников Севера, траулер "Обеляй" принадлежит ООО "Норд Пилигрим". По данным из открытых источников, траулер "Капитан Дураченко" принадлежит АО "Альтернатива".