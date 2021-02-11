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Автобус с российскими моряками попал в ДТП в Норвегии

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - На севере Норвегии по дороге из аэропорта Киркенеса на единственный сухопутный пункт пропуска на границе с Россией "Борисоглебск" (Мурманская область) в аварию попал автобус с российскими моряками, сообщает Генконсульство России в Киркенесе.

По данным дипмиссии, автобус с 38 моряками съехал в кювет. Авария произошла около 7:30 по местному времени (9:30 по московскому).

"По предварительным данным, легкие травмы получили пять человек. Сспасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшим, организована транспортировка российских граждан в больницу Киркенеса", - говорится в сообщении Генконсульства в фейсбуке.

Планируется, что моряков доставят в Россию другим автобусом. В Генконсульстве России в Киркенесе уточнили, что находятся в контакте с судовладельцем, норвежской полицией и судовым агентом.

Установлено, что 34 моряка - члены экипажа траулера "Обеляй", четверо - члены экипажа траулера "Капитан Дураченко".

По данным на сайте Союза рыбопромышленников Севера, траулер "Обеляй" принадлежит ООО "Норд Пилигрим". По данным из открытых источников, траулер "Капитан Дураченко" принадлежит АО "Альтернатива".

Норвегия Россия

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