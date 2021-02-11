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Вице-премьером Туркменистана стал сын президента

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил вице-премьером своего сына Сердара Бердымухамедова, освободив того от должности министра промышленности и строительного производства, сообщило в четверг информационное агентство ORIENT.

Президент страны ввел в составе правительства должность еще одного заместителя председателя Кабинета Министров с введением его в Государственный совет безопасности и назначением председателем Высшей контрольной палаты.

На эту должность глава государства назначил Сердара Бердымухамедова, освободив того от должности министра промышленности и строительного производства.

Новый вице-премьер будет отвечать также за цифровизацию и внедрение инновационных технологий в систему госуправления, финансово-экономический сектор и в отрасли социальной сферы.

Согласно президентскому постановлению о статусе новой должности, в Кабинете министров будет создан Контрольный отдел.

Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов Сердар Бердымухамедова

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