Президент Туркменистана стал председателем верхней палаты парламента

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов избран председателем Халк Маслахаты (Народного совета) в составе нового двухпалатного парламента Милли Генгеша (Национального совета), сообщает Государственное информационное агентство страны.

Бердымухамедов избран на этот пост по результатам тайного голосования в ходе первого заседания верхней палаты, состоявшегося 14 апреля.

"Я расцениваю этот факт как знак огромного уважения и высокой ответственности перед всем народом" - сказал президент, заверив, что приложит все усилия, чтобы оправдать высокое доверие и оказывать всестороннее содействие для полноценной деятельности палат и всего Милли Генгеша.

Открывая заседание, Бердымухамедов подчеркнул историческую значимость состоявшегося в сентябре 2020 года заседания Халк Маслахаты, на котором были одобрены подготовленные конституционной комиссией изменения и дополнения в Основной закон Туркменистана. В соответствии с ними, был принят Закон "О Милли Генгеше Туркменистана", согласно которому в стране создан двухпалатный парламент.

В ходе заседания верхней палаты путем голосования также был избран заместитель председателя Халк Маслахаты и образованы пять комитетов: Комитет по защите прав и свобод человека; Комитет по экономике, финансам и социальной политике; Комитет по науке, образованию, цифровой системе, спорту и культуре; Комитет по региональному развитию, охране окружающей среды и агропромышленной политике; Комитет по международным вопросам.

К началу работы нового парламента было приурочено и открытие здания аппарата Халк Маслахаты. Комплекс высотой 31,36 метра и длиной в 112 метров размещен на участке площадью 6,39 гектара.

В сентябре 2020 года Халк Маслахаты специальным законом внес изменения и дополнения в Конституцию Туркменистана, согласно которым в стране создается двухпалатный парламент - Милли Генгеш (Национальный Совет) Туркменистана. Он состоит из верхней палаты - Халк Маслахаты и нижней, законотворческой палаты - Меджлиса. Прежде Халк Маслахаты был "высшим представительным органом", а меджлис являлся парламентом.

По закону, Халк Маслахаты одобряет или отклоняет принятые Меджлисом Конституцию, законы, решает вопросы проведения всенародных референдумов, рассматривает по предложению президента вопросы о назначении и увольнении председателя Верховного суда, генпрокурора, глав МВД и Минюста, награждает президента страны госнаградами, присваивает ему воинские и иные звания, решает вопрос изменения госграницы и т.д.

Срок полномочий членов и депутатов Национального Совета Туркменистана - пять лет.

Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана" вступил в силу 1 января 2021 года.