Власти Мельбурна рассмотрят возможность ввести карантин во время турнира Большого шлема

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Во втором по численности населения городе Австралии Мельбурне (штат Виктория) могут быть введены пятидневные ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусом, сообщают местные СМИ.

Решение властей штата вызвано тем, что в карантинном отеле города в четверг были выявлены 13 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Как сообщает газета Herald Sun со ссылкой на правительственный источник, кабинет министров штата рассмотрит планы введения жестких ограничений, в том числе запрет на выход из домов без экстренной необходимости.

Ожидается, что эти меры коснутся только жителей Мельбурна, но будут способствовать сокращению числа зрителей на матчах открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в городе в настоящее время.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон поддержал планируемые штатом меры.

Он отметил, что вспышки инфекции в последние несколько недель были зафиксированы в Сиднее, Брисбене и Перте. Меры правительства штата Виктория позволят "получить тот же успешный результат, который мы видели в других штатах", - сказал Моррисон журналистам.

С начала пандемии коронавируса в Австралии выявлено 28,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 909 человек.