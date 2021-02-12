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Около 86% гостиниц Стамбула получили сертификаты безопасности от COVID

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Большинство объектов размещения в Стамбуле соблюдают противоэпидемиологические меры безопасности, сертификаты в преддверии весенне-летнего сезона получили более тысячи гостиниц, сообщает агентство Anadolu.

Прошлым летом министерство туризма Турции в связи с коронавирусом разработало перечень строгих требований к отелям с числом номеров больше 50, без выполнения которых они не могут открыться. Отели, которые соответствуют этим условиям, получают сертификаты безопасности - Safe Tourism Certificate. С 1 января 2021 года сертификацию должны проходить гостиницы с номерным фондом от 30 комнат.

"1028 объектов размещения Стамбула принимают меры безопасности против коронавируса. Таким образом, 86% гостиниц города прошли сертификацию на соответствие требованиям Минтуризма Турции", - пишет издание со ссылкой на губернатора Стамбула.

Как отмечает агентство, 148 объектов размещения города или 14% прекратили свою деятельность, а еще шесть были закрыты в связи с несоблюдением противоэпидемиологических требований. Еще 13 гостиниц с номерным фондом менее тридцати комнат освобождены от сертификации.

Хроника 09 января 2020 года – 12 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Стамбул Турция Коронавирус

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