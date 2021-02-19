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Турция с марта начнет ослаблять "ковидные" ограничения

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Турецкие власти с марта начнут постепенно снимать введенные из-за коронавируса ограничения с марта, 81 провинцию страны классифицируют по уровням эпидемической опасности, сообщает газета Daily Sabah.

По ее сведениям, каждой из провинций присвоят уровень опасности - от "очень высокого" до "низкого". На основе этой оценки власти будут снимать или наоборот усиливать ограничения.

В первую очередь власти намерены отменить 56-часовой комендантский час в выходные. Сейчас местным жителям за редким исключением запрещен выход на улицу с вечера пятницы до раннего утра понедельника. Кроме того, будет отменен комендантский час по вечерам в будни. На такие меры в правительстве готовы пойти в связи с ростом недовольства населения и тяжелым положением бизнеса.

Daily Sabah пишет, что на данный момент неясна судьба ресторанов, кафе и подобных заведений, которые были закрыты в конце прошлого года, но, по данным издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в ближайшие недели будет подготовлена "дорожная карта" их открытия.

Процесс нормализации турецкой экономики был начат в июне 2020 года, но осенью из-за новой вспышки COVID-19 был приостановлен. Власти ввели жесткие антиковидные меры, многие из которых затронули туристов - например, с конца декабря Турция требует для въезда отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с турецкими Стамбулом и Анкарой. С 10 августа к ним добавились еще три курорта - Анталья, Даламан и Бодрум, куда туроператоры развернули чартерные программы.

По состоянию на 18 февраля в Турции зарегистрировано 2,61 млн случаев COVID-19 и почти 28 тыс. смертей. Ежедневный прирост заболевших составляет 6-7 тыс. человек.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
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