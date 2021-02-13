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МИД РФ объяснил ротацией отъезд нескольких дипломатов из Лондона

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Отъезд из Великобритании нескольких российских дипломатов вместе с семьями является плановым и проводится в рамках стандартной ротации кадров, заявили в МИД РФ в субботу.

"Уехали, потому что заехали новые десять семей. Это и есть ротация дипломатического состава, которая является нормой", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что десять семей сотрудников российского посольства в Лондоне "были эвакуированы в Россию до истечения контракта". В сообщениях также утверждалось, что это "связано с предстоящими санкциями Великобритании".

Между тем в телеграм-канале МИД РФ подвергается критике визовая политика Великобритании и других западных стран в отношении российских дипломатов. "Не является нормой то, что дипломатические работники вынуждены заезжать группами, потому что наши западные партнеры, в том числе Великобритания, ввели так называемые "комплексные визовые размены", - отметили в ведомстве.

В сообщении говорится, что "вместо нормального регулярного продления и замены сотрудников, формируются списки, которые затем согласовываются обеими сторонами". Как сказали в МИД РФ, "поэтому люди вынуждены получать визы в целый ряд загранточек, в частности, в Лондон, в рамках практики визовых разменов".

Великобритания Лондон МИД РФ

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