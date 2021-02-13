Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

Упавшие части стены в городе Фукусима после землетрясения, произошедшего у берегов одноименной префектуры, на северо-востоке Японии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в субботу в Тихом океане - в нескольких десятках километров от побережья японской префектуры Фукусима, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр располагался в 90 км от населенного пункта Намиэ. Подземные толчки не привели к формированию цунами.

Землетрясение, произошедшее примерно в этой же зоне в 2011 году, привело катастрофическим последствиям: волна цунами спровоцировала гибель тысяч жителей Японии. Кроме того, из-за землетрясения и цунами 2011 года произошла серьезная авария на АЭС в Фукусиме.