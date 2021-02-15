Австралия и Новая Зеландия получили первые партии вакцины от COVID-19

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Австралию и Новую Зеландию в понедельник прибыли первые партии доз вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, сообщают западные СМИ со ссылкой на власти стран.

В Австралию прибыл груз с 142 тыс. дозами вакцины. Сообщается, что вакцинация от COVID-19 в стране начнется 22 февраля.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что страна получила первую партию из 60 тыс. доз вакцины от Pfizer и BioNTech. По ее словам, предварительно препарат пройдет проверку на безопасность, а в субботу начнется вакцинация пограничных служащих.

"Это будет крупнейшая полномасштабная кампания вакцинации за всю историю этой страны", - заявила Ардерн. Премьер отметила, что вакцин хватит для того, чтобы обеспечить бесплатную вакцинацию всех жителей страны.

"Мы закупили достаточно вакцин, чтобы охватить всех жителей Новой Зеландии, и сделать это бесплатно. Это (кампания - ИФ) включает всех новозеландцев вне зависимости от визового статуса", - подчеркнула Ардерн.

Власти Новой Зеландии заявили в воскресенье, что блокируют крупнейший город Окленд после того, как там были обнаружены новые случаи заболевания коронавирусом.

Как сообщила Ардерн, установлено, что все обнаруженные случаи заражения связаны с британским штаммом COVID-19.

В Окленде введен третий уровень ограничений до 17 февраля. Закрыты все общественные места, запрещены собрания. Исключения сделаны для свадеб и похорон, на которых могут присутствовать до 10 человек.

На прошлой неделе во втором по численности населения городе Австралии Мельбурне (штат Виктория) был введен пятидневный локдаун в связи с новыми случаями заражения коронавирусом Власти штата отмечают, что пока неизвестно, будут ли сняты ограничения в среду вечером, как планировалось изначально.

С начала пандемии коронавируса в Австралии выявлено 28,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 909 человек. В Новой Зеландии всего выявлено 2336 случаев коронавируса, зафиксировано 25 летальных исходов среди заразившихся. В обеих странах отмечается успех в борьбе с коронавирусом во многом благодаря регулярно вводимым ограничениям.