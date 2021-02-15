Суд отказался вернуть в госсобственность космический корабль "Буран"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Казахстане специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) Алма-Аты отказал Комитету госимущества и приватизации Минфина в ликвидации АО "Ракетно-космическая компания "Байконур" и возврате в госсобственность макета и второго летного экземпляра космического корабля "Буран". Об этом сообщила пресс-служба суда.

Комитет в гражданском иске просил ликвидировать АО "Ракетно-космическая компания "Байконур", "Инфракос" Аэрокосмического комитета, "Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П.Королева", вернуть государству его имущество, внесенное в качестве вклада в уставный капитал общества, и признать решения руководства компании и совершенные сделки недействительными.

На космодроме "Байконур" хранятся два образца "Бурана". Один из них - летный - предназначался для полета в автоматическом режиме и стыковки со станцией "Мир". Макет корабля предназначался для отработки наземных операций.

В ноябре 2020 года гендиректор "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщал, что проведет переговоры с казахстанской стороной о дальнейшей судьбе корабля "Буран" и его макета. Он говорил, что "Роскосмос" готов выкупить эти "Бураны", состояние которых вызывает в госкорпорации опасения. Гендиректор АО "РКК Байконур" Даурен Муса писал Рогозину, что корабль и макет находятся на балансе его компании.

Казахстан через суд добивался отмены передачи космического корабля "Буран" АО "РКК Байконур" и хотел вернуть его в госсобственность и показывать в музее. Единственный побывавший в космосе экземпляр корабля "Буран" был разрушен при обрушении монтажно-испытательного комплекса площадки 112 на космодроме в 2002 году.

Суд указал, что что выпуск акций АО был зарегистрирован Нацбанком Казахстана 8 сентября 2004 года и что "соответственно оснований для его ликвидации не имеется".

Изымать имущество компании суд отказался, поскольку распределение имущества в соответствии с требованиями Закона "Об акционерных обществах Республики Казахстан" возможно лишь при ликвидации АО.

Истец, "одновременно предъявляя требования о возврате имущества и взыскании стоимости имущества, не учел их взаимоисключаемость", заметил суд.

"Кроме того, имущество, переданное в уставной капитал в счет оплаты акций, в соответствии с положениями статьи 3 Закона "Об акционерных обществах" является его собственностью, при таких обстоятельствах у истца отсутствуют основания истребования имущества", - говорится в документе.

Поскольку единственный летавший в космос "Буран" был поврежден, АО пришлось уменьшить размер уставного капитала.

"Как следует из указанного протокола, основанием для принятия решения об изменении размера уставного капитала явилось то обстоятельство, что произвести государственную регистрацию выпуска объявленных акций ЗАО КРИСП "АЭЛИТА" стало затруднительным, поскольку стоимость внесенного РГП "Инфракос" имущества в уставной капитал акционерного общества, объявленная в действующем уставе общества, не может быть подтверждена. Более того, стоимость внесенного "Инфракос" имущества в уставной капитал акционерного общества, объявленная в действующем уставе общества, не подтверждена, в связи с чем, протоколом собрания учредителей общества от 25 мая 2004 года, учредителями общества принято решение об уменьшении размера уставного капитала общества", - говорится в сообщении суда.

Суд также применил срок исковой давности в части иска о признании незаконными и недействительными протоколов заседаний совета директоров общества от 14 октября 2004 года и 20 мая 2006 года о продаже акций общества, тем более, что истец не указал даты этих сделок и их участников.

Решение суда не вступило в законную силу, отметили в пресс-службе.

"Буран" - советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы (МТКС), созданный в рамках программы "Энергия - Буран". Первый и единственный космический полет "Буран" совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме и без экипажа. В 1990 году работы по программе "Энергия-Буран" были приостановлены, а 25 мая 1993 года программа окончательно закрыта решением Совета главных конструкторов при НПО "Энергия".

В рамках проекта "Буран" было изготовлено несколько макетов корабля для динамических, электрических, аэродромных и прочих испытаний. После закрытия программы эти изделия остались на балансе различных НИИ и производственных объединений. Известно, например, о наличии макетных образцов у ракетно-космической корпорации "Энергия" и у НПО "Молния".