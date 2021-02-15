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В Великобритании началась вакцинация от COVID-19 пожилых

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Великобритании началась вакцинация от коронавируса COVID-19 пожилых и входящих в группы риска жителей, сообщил в понедельник премьер-министр Борис Джонсон.

"Сегодня мы приступаем к следующей фазе нашей программы вакцинации - теперь вакцину предлагают людям в возрасте 65-69 лет и клинически уязвимым", - написал Джонсон в твиттере.

Кроме того, премьер посоветовал жителям старше 70 лет, еще не получившим первую дозу вакцины от COVID-19, "обратиться к участковому врачу общей практики и забронировать вакцинацию".

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В выходные министры британского кабинета, медицинские работники и волонтеры приняли участие в кампании по вакцинации от коронавируса, чтобы личным примером побудить людей старшего поколения и тех, кто входит в группы риска, сделать прививки.

"Очень важно, чтобы все люди в возрасте 70 лет и старше, которые еще не прошли вакцинацию, в эти выходные связались с Национальной службой здравоохранения (NHS) и записались на прививку", - сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

13 февраля сообщалось, что около 14,6 млн или 90% британцев из четырех основных приоритетных групп получили первую дозу вакцины от COVID-19, второй компонент препарата был введен 530 тыс. человек. Власти надеются к 15 февраля охватить оставшихся представителей этих групп, пишет издание Financial Times.

С начала пандемии коронавируса в Великобритании выявлено свыше 4 млн случаев COVID-19, зарегистрировано более 117 тыс. летальных исходов среди инфицированных.

Великобритания коронавирус

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