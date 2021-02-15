Под шельфовым льдом Антарктиды обнаружили неожиданно богатую жизнь

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Под шельфовым льдом Антарктиды, возможно, прячутся неизвестные виды животных. К такому выводу пришли ученые из США, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии, обнаружив, что жизнь под шельфовым ледником Антарктиды оказалась намного богаче, чем предполагалось ранее.

"Во время исследовательской съемки пробурили 900 метров льда на шельфовом леднике Фильхнер-Ронн, расположенном на юго-востоке моря Уэдделла", - сообщает портал научной и технологической информации Phys.org.

Отмечается, что исследователи пробурили скважины на расстоянии 260 км от открытого океана, где в глубинах царит полная темнота и держится температура -2,2°C.

В таких условиях ранее наблюдалось очень мало живых существ, однако исследователи первыми обнаружили на валуне, лежащем на дне, организмы, подобные губкам и, возможно, представителей ранее неизвестных видов.

"Это открытие – одна из тех счастливых случайностей, которые толкают идеи в другом направлении и показывают нам, что антарктическая морская жизнь невероятно своеобразная и удивительно приспособлена к замерзшему миру", - приводятся в публикации слова ведущего автора исследования доктора Хью Гриффитса из Британской антарктической службы.

Учитывая водные течения в этом регионе, исследователи подсчитали, что это сообщество может находиться на расстоянии до 1,5 тыс. км от ближайшего источника фотосинтеза.

Уточняется, что находка идет вразрез с более ранними данными о биоразнообразии под ледовым шельфом: донные организмы должны были исчезнуть гораздо ближе к границе льдов.

Прошлые исследования выявили в этих местах обитания некоторых мелких подвижных падальщиков и хищников, таких как рыбы, черви, медузы или криль.

Поэтому для ученых стало неожиданностью, когда команда геологов, пробурив лед для сбора образцов донных отложений, наткнулась на скалу вместо ила на дне океана внизу. Еще больше их удивила видеозапись, на которой был изображен большой валун, покрытый странными существами.

"Чтобы ответить на наши вопросы, мы должны найти способ приблизиться к этим животным и их среде обитания – а это под 900 метрами льда, в 260 км от кораблей, где находятся наши лаборатории. Это означает, что нам, полярным ученым, придется найти новые и инновационные способы их изучения и ответить на все новые вопросы, которые у нас есть", - отметил Гриффитс.

Ученый и его команда также подчеркивают, что в связи с климатическим кризисом и разрушением шельфовых ледников время для изучения и защиты этих экосистем истекает.